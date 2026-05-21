Минобороны России в последний день ядерных учений показало кадры марша комплекса «Ярс», развертывание сил Тихоокеанского и Северного флотов, а также вылета истребителя МиГ-31.

«Соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, Дальней авиации, Ленинградского и Центрального военных округов выполнили мероприятия по приведению в готовность к выполнению боевых задач по проведению пусков ракет», — говорится в сообщении.

На кадрах передвижные грунтовые ракетные комплексы ПГРК «Ярс» были выведены на маршруты боевого патрулирования и развернуты на полевых позициях.

Атомные подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов с баллистическими ракетами вышли в районы морских полигонов для несения боевой службы.

Личный состав Воздушно-космических сил отработал снаряжение специальными боевыми частями аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также вылеты в назначенные районы патрулирования.

К учениям было привлечено более 64 тысяч человек личного состава, более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, а также 73 надводных корабля и 13 подводных лодок. Из них восемь являются ракетными подлодками стратегического назначения.