НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны России показало подготовку к пуску ядерных ракет. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
261 2

Минобороны России в последний день ядерных учений показало кадры марша комплекса «Ярс», развертывание сил Тихоокеанского и Северного флотов, а также вылета истребителя МиГ-31.

«Соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, Дальней авиации, Ленинградского и Центрального военных округов выполнили мероприятия по приведению в готовность к выполнению боевых задач по проведению пусков ракет», — говорится в сообщении.

На кадрах передвижные грунтовые ракетные комплексы ПГРК «Ярс» были выведены на маршруты боевого патрулирования и развернуты на полевых позициях.

Атомные подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов с баллистическими ракетами вышли в районы морских полигонов для несения боевой службы.

Личный состав Воздушно-космических сил отработал снаряжение специальными боевыми частями аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также вылеты в назначенные районы патрулирования.

К учениям было привлечено более 64 тысяч человек личного состава, более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, а также 73 надводных корабля и 13 подводных лодок. Из них восемь являются ракетными подлодками стратегического назначения.

Еще по теме
Армия России начала учения по применению ядерных сил
Белоруссия начала учения по применению ядерного оружия
МИД назвал терактом массированную атаку на Москву
ВСУ ответили ударами на объявленное Россией перемирие
смотреть все
Оборона #Военная политика #Армия #Оружие #Видеоновости
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Убийца дронов» с фантастической скорострельностью появился у России
Стартует предзаказ игры GTA VI
Пентагон рассекретил документы о встрече с НЛО на Луне
Разведка США внезапно стала союзником России
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Какая радуга бывает. ФОТО
Топ комментариев

velam

Автоваз кому-то может конкуренцию создавать? Если бы не запчасти, то китайские автомобили убили бы уже...

andrei703333

Зачем они здесь ? Крокус Сити холл уже забыли ?!

rumatam

мало бардака? На Германию глянуть нужно, местных 40% и они так "рады"...........

Uynachalnica

Где только таких горе-демографов берут? Организм не подготовлен, а он его рожать заставляет, и где жить...