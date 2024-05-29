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Экспериментальный истребитель F-35 разбился в США

Источник:
РИА Новости
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Опытный образец истребителя пятого поколения F-35B потерпел крушение в американском штате Нью-Мексико, говорится в сообщении Пентагона.

Ранее местные СМИ сообщили, что упал военный самолет в Нью-Мексико, пилот доставлен в больницу. На распространенных порталом кадрах видны залитые пеной для тушения пожаров обломки самолета.

Истребитель направлялся на военно-воздушную базу в Южной Калифорнии. Катапультировавшийся пилот получил серьезные травмы, приводит РИА Новости заявление Пентагона.


Самолет представлял собой экспериментальную модель истребителя F-35, который был передан компанией Lockheed Martin, сообщили CBS News два представителя министерства обороны.

В декабре 2022 года F-35 разбился во время испытательного полета в Техасе. В сентябре прошлого года такой же самолет пропал в Южной Каролине во время испытаний.

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