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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Белоусов назвал площадь потерянных Украиной за год территорий

Источник:
РБК
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Более 880 квадратных километров территории перешло с начала 2024 года под контроль российской армии в зоне специальной военной операции, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

«Группировки российских войск вытесняют противника с занимаемых позиций. Продвижение идёт на всех тактических направлениях. В результате наших активных действий на важных участках в Харьковской области противник отступил на восемь-девять километров», — цитирует РБК Белоусова.

По его словам, только за последний месяц российскими войсками заняты 28 населенных пунктов. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в мае потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц вооружения, уточнил глава российского военного ведомства.

Россия в ходе специальной военной операции действует соразмерно угрозам своей безопасности, и все задачи операции будут достигнуты, отметил Белоусов «Все попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективна», — подчеркнул он.

Тема: Военная операция на Украине
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