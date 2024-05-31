Белоусов назвал площадь потерянных Украиной за год территорий

Более 880 квадратных километров территории перешло с начала 2024 года под контроль российской армии в зоне специальной военной операции, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

«Группировки российских войск вытесняют противника с занимаемых позиций. Продвижение идёт на всех тактических направлениях. В результате наших активных действий на важных участках в Харьковской области противник отступил на восемь-девять километров», — цитирует РБК Белоусова.

По его словам, только за последний месяц российскими войсками заняты 28 населенных пунктов. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в мае потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц вооружения, уточнил глава российского военного ведомства.

Россия в ходе специальной военной операции действует соразмерно угрозам своей безопасности, и все задачи операции будут достигнуты, отметил Белоусов «Все попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективна», — подчеркнул он.