Украине предрекли катастрофу в отопительный сезон

Предстоящий отопительный сезон на Украине может стать катастрофическим из-за критической ситуации в энергосистеме, заявил бывший министр энергетики и угольной промышленности страны Иван Плачков.

«Ситуация со следующим отопительным сезоном на Украине будет очень тяжелой. Я советую многим людям уже сейчас искать друзей, знакомых в селах и районных центрах, где есть традиционное отопление на дровах, чтобы зимой была возможность поехать туда хотя бы на несколько недель», — цитирует ТАСС Плачкова.

Он подчеркнул, что в целом ситуация в энергосистеме Украины в отопительный сезон будет очень угрожающей. «Ситуация сейчас критическая, а зимой может быть катастрофической», — сказал экс-министр.

По его словам, наиболее сложная ситуация складывается в Харькове, где уничтожена вся энергетическая инфраструктура. «Я понятия не имею, как Харьков будет проходить отопительный сезон. Поскольку там уже нет генерации, которая формирует тепло», — пояснил Плачков.