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Хуситы заявили об ударе по авианосцу ВМС США Dwight Eisenhower

Источник:
ТАСС
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Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» дважды за сутки атаковало американский авианосец Dwight Eisenhower в Красном море, заявил представитель организации Яхья Сариа.

Удар был нанесен с использованием нескольких ракет и беспилотников, «что стало второй атакой на авианосец за 24 часа», цитирует ТАСС представителя хуситов.

Сариа также сообщил об атаках на американский эсминец в Красном море и три коммерческих судна — Maina, Aloraiq и Abliani. По его словам, хуситы также этаковали эсминец ВМС США с помощью нескольких беспилотников, «достигнув прямого попадания».

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После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» заявило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.

С ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ ВС Великобритании и США стали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в различных провинциях Йемена.

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-CIIAPTAK-

Светлая память тебе Настя,не забуду тебя как и Жанну!

userkc

880 километров квадратных это квадрат 30 на 30 километров

matsko25

И Налоги в 22%... Люди новая Нефть!

Asd10

Ну ка, ну ка поподробнее о начале СВО? Очень интересно, что у тебя в кастрюле отложилось?