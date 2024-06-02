Хуситы заявили об ударе по авианосцу ВМС США Dwight Eisenhower

Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» дважды за сутки атаковало американский авианосец Dwight Eisenhower в Красном море, заявил представитель организации Яхья Сариа.

Удар был нанесен с использованием нескольких ракет и беспилотников, «что стало второй атакой на авианосец за 24 часа», цитирует ТАСС представителя хуситов.

Сариа также сообщил об атаках на американский эсминец в Красном море и три коммерческих судна — Maina, Aloraiq и Abliani. По его словам, хуситы также этаковали эсминец ВМС США с помощью нескольких беспилотников, «достигнув прямого попадания».

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После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» заявило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.

С ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ ВС Великобритании и США стали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в различных провинциях Йемена.