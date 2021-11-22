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Intel выпустит доступную видеокарту

Источник:
Videocardz
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Фото: © NVIDIA

Младшая видеокарта Intel линейки Arc станет доступным конкурентом моделям Radeon и GeForce начального уровня, выяснили инсайдеры.

Модель под кодовым названием DG2-128EU получит 128 вычислительных блоков, пишет портал Videocardz. При этом видеокарту представят сразу в двух версиях: для ноутбуков и настольных компьютеров.

По оценке специалистов, вычислительные способности варианта для настольного компьютера будет на уровне перспективных Radeon RX 6500/6400 и GeForce RTX 3050. Главным отличием версий станет объем памяти GDDR6 — 4 ГБ против 6 ГБ.

Ожидается, что первые видеокарты от Intel появятся уже в 2022 году. Семейство Arc включит несколько моделей, при этом цены на ускорители пока не раскрываются. При этом выход топовой DG2-512EU ожидается во втором квартале.

Тема: Человек и компьютер
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Чертила

Всё... скоро консервы запретят!!! За банку огурцов, найденную в подвале дома - 2 года тюрьмы...(((

Иркут 69

То же мне новость. ПФР и задумывалась как средство окормления чиновничества. Не для людей же...

Nik3316

вообще короновирусы с 1965г известны врачам...

D_I_A_B_L_O_o

учителей увольняют после фото в купальниках в соцсетях, а у чиновников это приветсвуется, где грань дозволенного?
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