Intel выпустит доступную видеокарту

Младшая видеокарта Intel линейки Arc станет доступным конкурентом моделям Radeon и GeForce начального уровня, выяснили инсайдеры.
Модель под кодовым названием DG2-128EU получит 128 вычислительных блоков, пишет портал Videocardz. При этом видеокарту представят сразу в двух версиях: для ноутбуков и настольных компьютеров.
По оценке специалистов, вычислительные способности варианта для настольного компьютера будет на уровне перспективных Radeon RX 6500/6400 и GeForce RTX 3050. Главным отличием версий станет объем памяти GDDR6 — 4 ГБ против 6 ГБ.
Ожидается, что первые видеокарты от Intel появятся уже в 2022 году. Семейство Arc включит несколько моделей, при этом цены на ускорители пока не раскрываются. При этом выход топовой DG2-512EU ожидается во втором квартале.
ЧертилаВсё... скоро консервы запретят!!! За банку огурцов, найденную в подвале дома - 2 года тюрьмы...(((
Иркут 69То же мне новость. ПФР и задумывалась как средство окормления чиновничества. Не для людей же...
Nik3316вообще короновирусы с 1965г известны врачам...
D_I_A_B_L_O_oучителей увольняют после фото в купальниках в соцсетях, а у чиновников это приветсвуется, где грань дозволенного?