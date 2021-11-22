Intel выпустит доступную видеокарту

Младшая видеокарта Intel линейки Arc станет доступным конкурентом моделям Radeon и GeForce начального уровня, выяснили инсайдеры.

Модель под кодовым названием DG2-128EU получит 128 вычислительных блоков, пишет портал Videocardz. При этом видеокарту представят сразу в двух версиях: для ноутбуков и настольных компьютеров.

По оценке специалистов, вычислительные способности варианта для настольного компьютера будет на уровне перспективных Radeon RX 6500/6400 и GeForce RTX 3050. Главным отличием версий станет объем памяти GDDR6 — 4 ГБ против 6 ГБ.

Ожидается, что первые видеокарты от Intel появятся уже в 2022 году. Семейство Arc включит несколько моделей, при этом цены на ускорители пока не раскрываются. При этом выход топовой DG2-512EU ожидается во втором квартале.