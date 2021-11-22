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Спасатели назвали самые лавиноопасные участки Красноярского края

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Scientif38 / CC BY-SA 3.0

Синоптики установили опасность схода лавин на горных участках Красноярского края, особо осторожными надо быть в Курагинском и Ермаковском районе, сообщает ГУ МЧС по региону.

«С момента образования устойчивого снежного покрова и до полного его разрушения все горные районы Красноярского края являются потенциально лавиноопасными», — говорится в сообщении.

В районах схода лавин не надо выходить в горы в снегопад и непогоду, нужно следить за изменениями погоды в горах, знать в районе своего пути места возможного схода снежных лавин.

«Самые лавиноопасные участки в крае: в Курагинском районе на 26 – 28 километре автодороги Р-01 "Курагино-Черемшанка", в Ермаковском районе на 601-605 километре автомобильной дороги Р-257 "Енисей"», — говорится в сообщении.

В этих районах возможны сходы снежных масс, что может привести к ограничению движения на несколько часов.

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Он про что вообще? Жаль что мы с ним в разных странах живём...

Чертила

Всё... скоро консервы запретят!!! За банку огурцов, найденную в подвале дома - 2 года тюрьмы...(((

Nik3316

вообще короновирусы с 1965г известны врачам...

Иркут 69

То же мне новость. ПФР и задумывалась как средство окормления чиновничества. Не для людей же...
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