Спасатели назвали самые лавиноопасные участки Красноярского края

Синоптики установили опасность схода лавин на горных участках Красноярского края, особо осторожными надо быть в Курагинском и Ермаковском районе, сообщает ГУ МЧС по региону.

«С момента образования устойчивого снежного покрова и до полного его разрушения все горные районы Красноярского края являются потенциально лавиноопасными», — говорится в сообщении.

В районах схода лавин не надо выходить в горы в снегопад и непогоду, нужно следить за изменениями погоды в горах, знать в районе своего пути места возможного схода снежных лавин.

«Самые лавиноопасные участки в крае: в Курагинском районе на 26 – 28 километре автодороги Р-01 "Курагино-Черемшанка", в Ермаковском районе на 601-605 километре автомобильной дороги Р-257 "Енисей"», — говорится в сообщении.

В этих районах возможны сходы снежных масс, что может привести к ограничению движения на несколько часов.