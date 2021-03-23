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Сезон настал: как предсказать снежную лавину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: dahu1 / CC BY-SA 3.0
Прекрасный солнечный день, горный пейзаж, первозданная природа... И вдруг — несущаяся снежная масса, сметающая все на своем пути. Лавина, которая формируется годами, может сойти в любой момент, и весной вероятность этого особенно высока. Каких мест в Сибири стоит избегать туристам, как оценить опасность и что сделать, чтобы выжить в снежном плену?

В Сибири к лавиноопасным территориям относят горные районы республик Алтай, Тыва, Бурятия, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской и Кемеровской области.

Снежное равновесие

Уклон от 17 до 55 градусов и накопление снежного покрова толщиной более 30 сантиметров — этих условий достаточно, чтобы могла сойти лавина. А причиной схода могут стать природный или человеческий фактор, когда снег находится в состоянии неустойчивого равновесия.

«Природный триггерный (спусковой) механизм связан с превышением сил, сдвигающих слои снега по склону», —  говорит кандидат географических наук, заслуженный спасатель РФ Виктор Гулевич. Например, способны воздействовать на устоявшееся равновесие, изменить сцепление снежной массы, трение поверхности снегопад, дождь или метель. 

Но если естественные причины с той или иной степенью точности можно предсказать, то участие человека в процессе формирования лавин практически непредсказуемо. По данным МЧС, 90% всех лавин, застигнувших людей, спровоцированы их жертвами. Спасатели говорят, что для «спуска» лавины бывает достаточно громкого звука (выстрела или крика) или лихого лыжника, горизонтально подрезавшего снежный наст.

Лавины в Сибири

«Для человека опасны лавины любых генетических типов. Встреча с лавиной объемом около 10 кубических метров, которая набрала скорость, подобна столкновению с автомобилем, движущимся со скоростью 30 километров в час», — комментирует Гулевич Sibnet.ru.

По его данным, в Сибири наиболее часто сходят лавины из свежевыпавшего сухого и мокрого снега, метелевого снега, а также вследствие радиационных (воздействие солнечной радиации в холодный период) и адвекционных (таяние под воздействием температуры или дождя) оттепелей.

Наиболее крупными бывают лавины смешанного генезиса — свежевыпавшего, метелевого снега и сублимационного разрыхления снежной толщи (рост кристаллов при уменьшении или сохранении ее плотности толщи).

Специальных структур, которые прогнозировали бы сход лавин, нет. Но МЧС, основываясь на информации синоптиков и оценке снежного покрова на определенных участках, предупреждает о возможности схода лавин в горах.  Если такое предупреждение существует, идти в эту зону действительно опасно. А в Сибири в горах, особенно весной, эта опасность есть практически повсеместно.

Эксперт советует всем, кто часто бывает в горах, пройти специальные курсы в школах по лавинной безопасности для экстремалов.

Как определить опасность склона

Опасность склона может обнаружить даже не самый опытный турист. Достаточно хорошо рассмотреть его и прислушаться. Гора лавиноопасна если:

  • идет или только что прошел обильный снегопад; 
  • склон крутизной более 25-30 градусов без выступающих камней, деревьев и кустов, особенно покрытый сухим снегом, лежащим на твердом скользком слое;
  • на склоне или в других местах рядом наблюдаются следы свежих лавин или оползни снега;
  • снег осел с характерным звуком «у-ух» (это говорит о наличии слоя слабого сцепления); 
  • над склоном нависают большие снежные карнизы;
  • склон освещен солнцем, снег сырой, наблюдаются «снежные улитки»;
  • плохая видимость или видимость резко ухудшилась.

Как преодолеть лавиноопасную местность

Лучше всего обойти лавиноопасные склоны, наметить путь по безопасным гребням, лесным зарослям или равнинным участкам и двигаться по нему. Но иногда путешественники оказываются заложниками природы, и другого пути, кроме горного маршрута, нет. Тогда следует предпринять ряд мер, которые помогут выжить в случае встречи с лавиной:

  • включить лавинный трансивер «на передачу» (прибор, предназначенный для поиска людей в лавинах);
  • при движении на лыжах подготовить крепления к быстрому снятию лыж;
  • рюкзак (тяжелый) подготовить для быстрого сбрасывания, лыжные палки держать поверх темляков;
  • капюшоном (маской, шарфом) прикрыть нос и рот, застегнуть все молнии; 
  • опасные участки проходить по одному;
  • перед началом движения — выставить наблюдателя, который должен предупредить о сорвавшейся лавине;
  • перед прохождением опасного участка руководитель распределяет обязанности среди участников группы на случай поисковых работ.

Что делать при сходе лавины

Даже маленькая лавина объемом пять кубов собьет, закрутит, переломает и замурует человека. А убежать, заметив движущуюся снежную массу, практически невозможно — перед лавиной идет ударная волна, которая настигает жертву, находящуюся впереди на расстоянии 20-30 метров. Но  выжить можно. Главное — постараться вспомнить и последовательно сделать все, что позволит минимизировать травмы и продержаться в снежном плену как можно дольше: 

  • быстро освободиться от лыж, палок, рюкзака;
  •  ухватившись за дерево, камни, кусты стараться удержаться на месте, пока не сойдет масса снега;
  • при попадании в лавину предпринимать непрерывные попытки выбраться из лавинного потока;
  • перед остановкой лавины постараться сформировать перед лицом «воздушный мешок». Если возможно — руки держать у лица.

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