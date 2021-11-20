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Эксперт оценил влияние Крапивинской ГЭС на рыбу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Создание водохранилища при строительстве Крапивинской ГЭС приведет к стремительному росту некоторых видов рыбы, сообщил главный инженер проекта Крапивинской ГЭС АО «Ленгидропроект» Александр Желваков.

«Создание водохранилища, такого как будет на реке Томь, которое создаст Крапивинская ГЭС, — это всегда, конечно, изменение некое ситуации по рыбе. В самом водохранилище будет стремительный рост популяций такой рыбы, как лещ, судак, щука. При этом мы не даем негативное воздействие на ценные популяции рыбы, такие как таймень, хариус. Они вполне смогут нереститься в верховьях и притоках реки Томи», — отметил Желваков.

По его словам, планируется построить рыбзавод. Река Томь станет судоходной до самой Крапивинской ГЭС. По водохранилищу тоже смогут ходить суда.

Еще одним бонусом для региона станет появление немалого количества рабочих мест. На период строительства станции это до 3 тысяч человек. В эксплуатации самой станции будет задействовано порядка 300-400 человек.

Строительство гидроузла мощностью 300 МВт на реке Томь велось в 1976-1989 годах, объект был готов на 60%. В 2020 году стало известно, что проект возобновлен.

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Wolf Hound

З/п депутатам такую лучше сделайте.

Nik3316

где то я видел как спецназ США на пляжах в Португалии высаживался)))

rumatam

И всё только не они виноваты............

cre

Если у человека начнется какой-то осложнение, то его лечить надо бесплатно (этот человек за свою жизнь...
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