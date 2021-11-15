Полиция изъяла почти тонну незаконного омуля в Бурятии

Оперативники изъяли почти тонну незаконно добытого омуля, ущерб составит почти 13 миллионов рублей, сообщает МВД по Республике Бурятия

По предварительным подсчетам, ущерб, причиненный злоумышленниками государству, составил почти 13 миллионов рублей.

На 336 километре автодороги Иркутск – Улан-Удэ, недалеко от поселка Горный, полицейскими был остановлен автомобиль, в салоне которого обнаружено 1126 особей байкальского омуля общим весом 520 килограммов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (крупный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам).

В результате был установлен подозреваемый в сбыте незаконно выловленных водных биологических ресурсов. В ходе обыска по адресу его проживания изъяты 13 особей омуля и более 3 килограммов икры.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем). Максимальное наказание —лишение свободы до двух лет.