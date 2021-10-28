НАВЕРХ
Актуальная тема
Коронакризис
Актуальная тема
Коронакризис
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Кузбасс ввел самоизоляцию для пожилых

Источник:
Sibnet.ru
489 11
Фото: © Sibnet.ru

Власти Кемеровской области ввели обязательную домашнюю самоизоляцию для граждан в возрасте старше 60 лет, которые не привиты от коронавируса, в середине ноября регион начнет эксперимент по введению QR-коды для посещения концертных залов и театров.

«Гражданам в возрасте 60 лет и старше соблюдать режим изоляции в домашних условиях. Режим изоляции в домашних условиях не распространяется на граждан, имеющих завершенный курс вакцинации против COVID-19 не более 12 месяцев назад или переболевших данным заболеванием в течение последних 6 месяцев и имеющих QR-код», — говорится в распоряжении губернатора.

Непривитые пожилые люди могут выходить из дома в аптеки, медицинские учреждения, на работу или в многофункциональные центры. Исключение также составят случаи, когда требуется помощь родственникам или иные экстренные ситуации.

Пока режим действует с 30 октября по 7 ноября. В этот же период театры, кинотеатры, цирки и другие культурно-досуговые учреждения будут работать с 50-процентной заполняемостью зрительных залов.

В качестве эксперимента с 15 ноября государственные концертные и театральные учреждения, рассчитанные более чем на 500 зрителей, смогут заполнять залы на 70% посетителями, предъявившими QR-код о проведенной не более 12 месяцев назад вакцинации или перенесенном не более 6 месяцев назад коронавирусе. Также условием допуска в зрительный зал может являться отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до культурного мероприятия.

Тема: Коронакризис
Путин предложил новый механизм борьбы с пандемией
Россияне выразили готовность сменить профессию в случае локдауна
Алтайский край ввел QR-коды в ТЦ
Группа «Алиса» отказалась от концертов по QR-кодам и ПЦР
смотреть все
Кузбасс #Здоровье #Новости COVID19
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Иркутский врач Новожилов извинился за слова о «помирать дома»
Похищение троих руководителей крупной компании раскрыли в Приангарье
Экс-депутат Госдумы заявила о стыде из-за условий работы
Дочь Пескова призвала подписать петицию в защиту алтайского козерога
Самое популярное
Актриса Анна Старшенбаум сама ушла из «Ледникового периода»
Опубликован первый трейлер переиздания трилогии GTA
Космический корабль впервые протаранит астероид
Японцы призвали отобрать Курилы силой
Обсуждение (11)
Картина дня
Путин назначил нового уполномоченного по правам ребенка
Зеленский задумался над идей о запрете гастролей россиян
Экс-депутат Госдумы заявила о стыде из-за условий работы
Борьба с пандемией обошлась российским регионам в трлн рублей
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
62
Главврач иркутской больницы посоветовал непривитым «помирать дома»
44
Японцы призвали отобрать Курилы силой
38
Россия не сможет помешать вступлению Украины в НАТО
35
Госдеп отнес россиян к «бездомным национальностям»
27
Меркель вручили документы об увольнении
Sibnet.Ru