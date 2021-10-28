Кузбасс ввел самоизоляцию для пожилых

Власти Кемеровской области ввели обязательную домашнюю самоизоляцию для граждан в возрасте старше 60 лет, которые не привиты от коронавируса, в середине ноября регион начнет эксперимент по введению QR-коды для посещения концертных залов и театров.

«Гражданам в возрасте 60 лет и старше соблюдать режим изоляции в домашних условиях. Режим изоляции в домашних условиях не распространяется на граждан, имеющих завершенный курс вакцинации против COVID-19 не более 12 месяцев назад или переболевших данным заболеванием в течение последних 6 месяцев и имеющих QR-код», — говорится в распоряжении губернатора.

Непривитые пожилые люди могут выходить из дома в аптеки, медицинские учреждения, на работу или в многофункциональные центры. Исключение также составят случаи, когда требуется помощь родственникам или иные экстренные ситуации.

Пока режим действует с 30 октября по 7 ноября. В этот же период театры, кинотеатры, цирки и другие культурно-досуговые учреждения будут работать с 50-процентной заполняемостью зрительных залов.

В качестве эксперимента с 15 ноября государственные концертные и театральные учреждения, рассчитанные более чем на 500 зрителей, смогут заполнять залы на 70% посетителями, предъявившими QR-код о проведенной не более 12 месяцев назад вакцинации или перенесенном не более 6 месяцев назад коронавирусе. Также условием допуска в зрительный зал может являться отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до культурного мероприятия.