Алтайский край ввел QR-коды в ТЦ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о введении пропускной систему в торговые центры региона, с 30 октября попасть в них можно будет только с QR-кодом, также введены другие ограничения, сообщает правительство края.

С 30 октября в торговые и торгово-развлекательные центры будут пускать только при предъявлении документа, удостоверяющего личность и QR-кода от вакцинации или сертификата о вакцинации или QR-кода с информацией о перенесенной болезни, или медицинского документа о противопоказаниях к вакцинации со свежим отрицательным ПЦР-тестом.

С 15 ноября без этих документов нельзя будет пройти в:

театры

кинотеатры

концертные залы

учреждения клубного типа

цирки, бассейны, фитнес-клубы

спортивные объекты

учреждения досуга

гостиницы

пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия

а также на объекты общественного питания (кроме работающих навынос).

На территории края запрещаются массовые и зрелищно-развлекательные мероприятия и дискотеки. Допускается проведение мероприятий в театрах, кинотеатрах при условии заполняемости объектов не более 50 % от их вместимости, но не более 500 человек. С 23.00 до 06.00 закрываются кафе и рестораны. Обслуживание на вынос разрешено.

С 30 октября по 7 ноября лицам, не достигшим 18-летнего возраста, запрещается посещение торговых, торгово-развлекательных центров без сопровождения законных представителей.