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Тува ужесточила ограничения из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Министерство здравоохранения Новосибирской области

Власти Тувы ограничивают работу предприятий сферы обслуживания, торговли и общепита и ряда других организаций с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщается в указе главы региона, опубликованном на сайте правительства республики.

«Приостановить с 30 октября по 7 ноября 2021 года: деятельность торговых центров, торговых комплексов, а также торгово-развлекательных центров, включая работу в них системообразующих организаций», — говорится в документе.

Кроме этого, власти приостанавливают деятельность предприятий общепита, непродовольственной торговли, культуры, спорта, сферы услуг, работу общественного транспорта в Кызыле.

Прекратится предоставление государственных и муниципальных услуг. Неработающие граждане старше 60 лет должны быть на самоизоляции. Кроме этого, в школах Тувы с 25 октября по 7 ноября действуют каникулы.

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Республика Тува #Местная власть
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