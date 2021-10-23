Тува ужесточила ограничения из-за коронавируса

Власти Тувы ограничивают работу предприятий сферы обслуживания, торговли и общепита и ряда других организаций с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщается в указе главы региона, опубликованном на сайте правительства республики.

«Приостановить с 30 октября по 7 ноября 2021 года: деятельность торговых центров, торговых комплексов, а также торгово-развлекательных центров, включая работу в них системообразующих организаций», — говорится в документе.

Кроме этого, власти приостанавливают деятельность предприятий общепита, непродовольственной торговли, культуры, спорта, сферы услуг, работу общественного транспорта в Кызыле.

Прекратится предоставление государственных и муниципальных услуг. Неработающие граждане старше 60 лет должны быть на самоизоляции. Кроме этого, в школах Тувы с 25 октября по 7 ноября действуют каникулы.