Мессенджеры обяжут регистрировать пользователей по паспорту

Правительство РФ обязало мессенджеры регистрировать пользователей по паспортным данным, соответствующее постановление вступит в силу с 1 марта 2022 года и будут действовать шесть лет.

При регистрации мессенджеры будут обязаны запрашивать у пользователя номер телефона. После этого они направят запрос мобильному оператору о владельце данного номера, который должен предоставлять их в течение 20 минут после регистрации пользователя.

Если паспортные данные не совпадают или отсутствуют, то мессенджер должен отказать пользователю в регистрации. В случае успешной проверки каждому пользователю присвоят уникальный идентификационный код.

В случае отказа пользователя от услуг оператора связи, мессенджер должен в течение суток отключить его от своего сервиса. При этом пока неясно, каким образом данное постановление будут исполнять иностранные мессенджеры.