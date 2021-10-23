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Перечислены коды для секретных функций iPhone

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Разработчики внедрили в iPhone секретные коды, которые открывают доступ к скрытым функциям.

Все коды вводятся через интерфейс набора номера и подтверждаются кнопкой вызова, передает издание BGR. Так, если перед номером ввести код *67, телефон абонента не сможет определить номер вызывающего.

Для того чтобы узнать мощность сигнала сотовой связи, следует ввести комбинацию *3001#12345#. Также с помощью набора символов *#06# возможно узнать международный идентификатор мобильного оборудования (IMEI), уникальный номер каждого смартфона.

Отмечается, что указанные комбинации работают во всех версиях iOS. «И хотя большинству пользователей эти секретные коды могут показаться скорее интригующими, чем нужными, некоторые на самом деле приносят пользу», — отмечается в материале.

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