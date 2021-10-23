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Забайкальский край ввел QR-коды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Система QR-кодов начнет действовать в учреждениях культуры и спорта Забайкальского края с понедельника, 25 октября, сообщила пресс-служба правительства региона.

QR-коды, сертификаты о прививках от COVID-19 и справки, подтверждающие перенесенное заболевание, необходимо будет предъявлять при посещении физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров, музеев, зоопарков, гостиниц, кинотеатров, театров, маникюрных салонов и других общественных мест.

QR-код можно будет предъявить на электронном устройстве или в распечатанном виде. Соответствующее постановление подписал в субботу губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Очередной рост случаев коронавирусной инфекции в Забайкалье начался с конца сентября. Число заболевших за все время достигло более 74,2 тысячи случаев, скончались более 1,5 тысячи человек. От коронавируса привились более 340 тысяч жителей.

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