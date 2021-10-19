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Легенда бурятской борьбы будет лечить кобыльим молоком в санатории

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Бурятии

Легенда бурятской национальной борьбы «бухэ барилдаан» Зоригто Цырендондопов планирует открыть санаторий, где будет лечить кобыльим молоком, сообщает правительство региона.

Цырендондопов выиграл грант по программе Минсельхоза Бурятии на развитие семейных животноводческих ферм в сумме 6 миллионов рублей на базе крестьянско-фермерского хозяйства и запустил первую в Бурятии автоматизированную кумысную ферму.

«Бизнесмен планирует открыть санаторий, где будет практиковать лечение кобыльим молоком. Уже начата стройка мини-кемпингов, в будущем построят благоустроенные дома и детскую площадку, чтобы желающие могли приезжать всей семьей отдохнуть и набраться сил», — говорится в сообщении.

Кумыс — кисломолочный напиток, изготавливаемый обычно из молока кобылы, получается в результате молочнокислого и спиртового брожения. Напиток пенный, беловатого цвета, вкус — кисловато-сладкий.

За высокое содержание витаминов и микроэлементов кумыс называют напитком тысячелетия. На протяжении многих лет кумыс считается чудодейственным напитком, способным исцелить от многих болезней и недугов.

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