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Конкурент «Википедии» появится в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Общенациональный интерактивный энциклопедический портал создадут в России, правительство выделит на эти цели 750 миллионов рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета.

Предварительную версию портала запустят уже весной 2022 года. Идея создать в России аналог «Википедии» была высказана президентом Владимиром Путиным еще в 2017 году. С тех пор она трансформировалась в создание так называемой территории достоверного знания.

В рамках государственного финансирования будут подготовлены энциклопедические статьи, организованы съемки в музеях, театрах и прочих учреждениях культуры, а также приобретены и созданы уникальные иллюстративные материалы, включая возможно полный доступ к библиографической информации.

В отличие от «Википедии» каждая статья для энциклопедического портала будет проходить трехступенчатую систему проверки. После всех этапов проверки статьи обогатят интерактивными элементами — изображениями и мультимедиа.

На сегодня в научную редакционную коллегию будущего портала входят более 350 ученых. Председатель коллегии — ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.

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