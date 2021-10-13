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Иркутский губернатор пожаловался на подпольных майнеров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пожаловался вице-премьеру РФ Александру Новаку на подпольных майнеров криптовалюты и попросил ввести дифференцированные тарифы на электроэнергию.

По словам Новака, в этом году на 159% выросло энергопотребление среди населения, но дело в подпольных майнерах криптовалюты.

«Они бессовестно пользуются тем, что у нас в регионе низкие тарифы на электроэнергию. Делают на этом деньги. Но их деятельность — гигантская нагрузка на сети. Все это чревато авариями», — написал Кобзев в Instagram.

По словам губернатора, именно майнеры и должны платить за электроэнергию по другим тарифам. Одно из его предложений — законодательно закрепить майнинг криптовалюты как вид предпринимательской деятельности.

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