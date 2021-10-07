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Три региона Сибири получат бюджетные кредиты на ввод жилья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Забайкальского края

Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила заявки на бюджетные кредиты 12 регионам России, кредиты на ввод жилья получат Тува, Забайкальский и Алтайский края, сообщается на сайте правительства.

Около 1 миллиарда рублей дадут Республике Тыва для строительства наружных инженерных сетей при комплексной застройке микрорайонов Кызыла. Проектом планируется ввод порядка 430 тысяч квадратных метров нового жилья и создание более 1,5 тысячи рабочих мест.

Алтайский край получил одобрение заявки на кредит в сумме около 9,3 миллиарда рублей на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры при строительстве жилых домов с прогнозируемым вводом жилья в объеме 254 тысячи квадратных метров, а также на строительство промышленных объектов и развитие туристической и медицинской инфраструктуры.

Бюджетный кредит в объеме 2,3 миллиарда рублей одобрен для Забайкальского края в целях строительства транспортной и инженерной инфраструктуры и обеспечения ввода порядка 240 тысяч квадратных метров жилья.

«Средства предусмотрены на финансирование затрат по технологическому присоединению к коммунальным сетям и строительство внутриквартальных дорог в новом микрорайоне «Романовский» за Романовским трактом. Проектом комплексной застройки предусмотрено возведение с 2022 по 2034 год микрорайона на восемь тысяч жителей», — рассказал вице-премьер правительства Забайкалья Алексей Кошелев.

В проекте застройки также предполагается строительство школы и двух детских садов.

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Республика Тува #Квадраты
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