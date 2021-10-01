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Хоккей вошел в программу омских школ для первоклассников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-центр администрации Омска

Девочки и мальчики из первых классов омских школ будут заниматься хоккеем в рамках школьной программы, сообщил пресс-центр администрации Омска.

Уроки будут проходить раз в неделю третьим часом физкультуры. Хоккей внесли в учебную программу на 2021-2022 годы в рамках пилотного проекта по соглашению между департаментом образования мэрии и Ассоциацией «Хоккейная академия "Авангард"».

«Будут тренировочные занятия и в зале, и на улице. Осенью и весной флорбол, зимой хоккей. Для урока Академия "Авангард" закупает всю необходимую защитную экипировку — нагрудники, налокотники, наколенники, шлемы, трусы и другое, а также флорбольные клюшки, мячи, ворота, фишки, гимнастические палочки» – рассказал руководитель отдела по развитию детского массового хоккея Константин Будкаев.

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Пока занятия состоят из разминки, эстафет и игры во флорбол, зимой, с приходом холодов, уроки переместятся на улицу, к привычному хоккею с шайбой.

Проект позволяет разнообразить содержание предмета, повысить уровень основной физической подготовки детей и доступность спортивного ориентирования обучающихся. Хоккеем будут заниматься только в 10 школах Омска.

В 2023 году в Омске пройдет часть матчей Молодежного чемпионата мира по хоккею. Для проведения масштабного спортивного мероприятия там строится новая ледовая арена, где также разместится хоккейная команда «Авангард» Континентальной лиги, взявшая в прошлом сезоне кубок Гагарина. Сейчас «Авангард» занимается и проводит игры на ледовой площадке в Балашихе.

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Омск #Образование #Хоккей
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