Волонтеров начали набирать на МЧМ по хоккею в Новосибирске

Игры сборной команды России Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году пройдут в Новосибирске. Организаторы начали сбор волонтеров, сообщила журналистам замминистра физической культуры и спорта Новосибирской области Марина Курносова.

Старт МЧМ-2023 запланирован на 26 декабря 2022 года, в первенстве мира по хоккею в Новосибирске пройдет 16 встреч, в том числе игры сборных команд России, полуфиналы, финал, открытие, закрытие. Еще 15 игр МЧМ пройдут в Омске.

Изначально весь чемпионат должен был проводиться в Новосибирске, но затем права проводить спортивное мероприятие получил и Омск. Он также, как и Новосибирск, начал строить новый ЛДС.

Стартовал сбор волонтеров на молодежный чемпионат мира. Подать заявку можно на сайте Чемпионата, для этого надо заполнить анкету.

Планируется задействовать 418 волонтеров общего профиля для работы с разными клиентскими группами, 68 волонтеров-специалистов (медицинские специалисты, переводчики, представители СМИ), 30 спортивных волонтеров (для работы на ЛДС, к примеру, на подготовке льда) и 80 городских волонтеров (для работы с гостями чемпионата в городе, в том числе, по ориентированию, организации потоков, проведению экскурсий).

Все волонтеры пройдут обязательное обучение. Для волонтеров будут предусмотрены бесплатные сервисы, в том числе транспорт, питание, форма, проживание для иностранных и иногородних волонтеров.

Мотивационная программа для добровольцев включит материальную и нематериальную составляющие – это участие в мероприятиях вместе со знаменитыми спортсменами, награждение лучших волонтеров, а также ряд материальных поощрений в виде купонов на скидки, сувенирной продукции.