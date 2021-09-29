Маруся научилась заказывать такси

Ассистент Маруся от Mail.ru Group научилась называть цену такси и
вызывать машину для клиента, все управление можно делать голосом, сообщает пресс-служба
компании.
Чтобы узнать стоимость поездки, достаточно сказать Марусе:
«Закажи такси», назвать исходный адрес и пункт назначения. Голосовой помощник
озвучит, во сколько обойдется поездка, и предложит подтвердить заказ в один
клик в мини-приложении, созданным «ВКонтакте» и «Ситимобил» —
его можно найти в соцсети во вкладке «Сервисы» в «Суперприложении». Там же при необходимости
можно изменить адреса и опции заказа.
Для поездок на работу и обратно можно задать адрес офиса и
домашний адрес. Тогда Маруся сможет вызывать авто по нужному маршруту по
команде «Закажи такси из дома на работу» или «Закажи такси с работы домой». После
оформления заказа Маруся с помощью пуш-уведомления будет сообщать пользователю
о статусе заказа.
«Такси "ВКонтакте" — это первый в России опыт полной
интеграции сервиса заказа такси в экосистему VK. и интеграция с Марусей — шаг к
тому, чтобы сделать заказ такси еще более удобным и технологичным.
Пользователям не нужно выходить из ВКонтакте, чтобы вызвать машину, сделать это
можно в приложении сети» — рассказал гендиректор
Ситимобил Виталий Бедарев.
Главная особенность такси «ВКонтакте» — доступ к социальным
функциям VK. Например, можно разделить стоимость
поездки с другом, поделиться с ним маршрутом или заказать машину прямо из
сообщества «ВКонтакте». Заказывать такси и оплачивать поездки можно прямо
внутри суперприложения ВКонтакте с помощью банковской карты или VK Pay, а также
пользователям доступны скидки от VK Combo.
Маруся – входит в экосистему VK, с помощью голосового помощника можно прочитать письма из Почты Mail.ru, повторить последний заказ из Delivery Club и узнать свежие новости или прогноз погоды.