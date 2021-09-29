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Маруся научилась заказывать такси

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ассистент Маруся от Mail.ru Group научилась называть цену такси и вызывать машину для клиента, все управление можно делать голосом, сообщает пресс-служба компании.

Чтобы узнать стоимость поездки, достаточно сказать Марусе: «Закажи такси», назвать исходный адрес и пункт назначения. Голосовой помощник озвучит, во сколько обойдется поездка, и предложит подтвердить заказ в один клик в мини-приложении, созданным «ВКонтакте» и «Ситимобил» — его можно найти в соцсети во вкладке «Сервисы» в «Суперприложении». Там же при необходимости можно изменить адреса и опции заказа.

Для поездок на работу и обратно можно задать адрес офиса и домашний адрес. Тогда Маруся сможет вызывать авто по нужному маршруту по команде «Закажи такси из дома на работу» или «Закажи такси с работы домой». После оформления заказа Маруся с помощью пуш-уведомления будет сообщать пользователю о статусе заказа.

##Оборудование
Чем хороша колонка с Марусей

«Такси "ВКонтакте" — это первый в России опыт полной интеграции сервиса заказа такси в экосистему VK. и интеграция с Марусей — шаг к тому, чтобы сделать заказ такси еще более удобным и технологичным. Пользователям не нужно выходить из ВКонтакте, чтобы вызвать машину, сделать это можно в приложении сети» — рассказал гендиректор Ситимобил Виталий Бедарев.

Главная особенность такси «ВКонтакте» — доступ к социальным функциям VK. Например, можно разделить стоимость поездки с другом, поделиться с ним маршрутом или заказать машину прямо из сообщества «ВКонтакте». Заказывать такси и оплачивать поездки можно прямо внутри суперприложения ВКонтакте с помощью банковской карты или VK Pay, а также пользователям доступны скидки от VK Combo.

Маруся – входит в экосистему VK, с помощью голосового помощника можно прочитать письма из Почты Mail.ru, повторить последний заказ из Delivery Club и узнать свежие новости или прогноз погоды. 

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Технологии #Интернет #Соцсети
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