Игроков «Мира кораблей» перебросит на другую планету

Разработчики многопользовательской игры «Мир кораблей» из Lesta Games анонсировали необычное событие, в рамках которой игра пополнится героями и образами из культовой советской трагикомедии «Кин-дза-дза».

Игровое событие по «Кин-дза-дза» продлится с 3 по 24 апреля. Пользователи смогут заработать драгоценные КЦ, обменять ресурс на линкор IX уровня Tranclucator и тематических командиров с 11 очками навыков, сообщается в официальном блоге игры.

Геймеров также порадуют песчаными пейзажами планеты «Плюк» и множеством отсылок к «Кин-дза-дза». Например, вместо привычной авиации с палубы кораблей будут взлетать хорошо узнаваемые пепелацы.

Заработать КЦ можно двумя способами: выполняя боевые задачи и покупая наборы в Адмиралтействе. В премиум-контейнерах можно найти уникальный камуфляж для советского авианосца «Нахимов».

Тариф «Игровой» от Ростелекома дает геймерам преимущества в «Мире кораблей»: бесконечный премиум аккаунт, эксклюзивный линкор IX уровня с постоянным камуфляжем, бонусы и дополнительные призы в различных игровых событиях.