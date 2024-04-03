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Игроков «Мира кораблей» перебросит на другую планету

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчики многопользовательской игры «Мир кораблей» из Lesta Games анонсировали необычное событие, в рамках которой игра пополнится героями и образами из культовой советской трагикомедии «Кин-дза-дза».

Игровое событие по «Кин-дза-дза» продлится с 3 по 24 апреля. Пользователи смогут заработать драгоценные КЦ, обменять ресурс на линкор IX уровня Tranclucator и тематических командиров с 11 очками навыков, сообщается в официальном блоге игры.

Геймеров также порадуют песчаными пейзажами планеты «Плюк» и множеством отсылок к «Кин-дза-дза». Например, вместо привычной авиации с палубы кораблей будут взлетать хорошо узнаваемые пепелацы.

Заработать КЦ можно двумя способами: выполняя боевые задачи и покупая наборы в Адмиралтействе. В премиум-контейнерах можно найти уникальный камуфляж для советского авианосца «Нахимов».

Тариф «Игровой» от Ростелекома дает геймерам преимущества в «Мире кораблей»: бесконечный премиум аккаунт, эксклюзивный линкор IX уровня с постоянным камуфляжем, бонусы и дополнительные призы в различных игровых событиях.

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