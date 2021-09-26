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Первый снег выпал в Новосибирске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Снег выпал в Новосибирске утром в воскресенье, ночью температура воздуха опустилась ниже ноля.

Мокрый, снег, снежная крупа и обычные снежинки выпали утром в воскресенье, 26 сентября. Такой снег не ложится, а сразу тает, не коснувшись земли. В прошлом году первый снег выпал 29 сентября.

Синоптики заранее спрогнозировали выпадение снега в воскресенье вместе с понижением температуры ночью до минус 2 градусов, днем до 3-5 градусов выше нуля.

По прогнозам Западно-Сибирского Гидрометцентра, погода немного улучшится в понедельник. Ночью вероятен дождь, днем осадков не ожидается. Ночью будет от минус 1 до плюс 2 градусов, днем – 6-8 градусов тепла.

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Новосибирск #Гео
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