Вандалы разгромили памятник братской могиле в Забайкалье

Неизвестные повредили памятник «Братские могилы воинов, погибших во время конфликта на Китайско-Восточной железной дороге и в боях на Халхин-Голе» в поселке Даурия Забайкальского края, сообщает СУ СК РФ по региону.

В СМИ появились данные о том, что в поселке Даурия Забайкальского района неизвестные повредили памятник «Братские могилы воинов, погибших во время конфликта на Китайско-Восточной железной дороге и в боях на Халхин-Голе». По данному факту проводится доследственная проверка.

«Мы сегодня вечером пришли на памятник. Слез не хватает, что у нас происходит. Все разрушили, вообще ничего нет. Чьи дети такие?» – сказал автор видео, на котором видно, что вандалы разрушили памятник.

Следователи уже выехали к месту, где проведут его осмотр. Будут установлены и опрошены свидетели и очевидцы, а также проведены другие необходимые процессуальные и иные мероприятия. По результатам проверки будет принято решение.