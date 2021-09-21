Apple выпустила iOS 15

Apple выпустила финальную версию операционной системы iOS 15, сообщается на сайте компании.

Новейшая «яблочная» ОС для мобильных устройств включает различные улучшения, анонсированные ранее функции и приложения. Так, функция Focus позволяет пользователю устанавливать собственные настройки для уведомлений и домашних экранов. Появилась поддержка пространственного аудио.

iOS 15 получила новое приложение «Погода», оно дает возможность просматривать карты погоды в полноэкранном режиме с указанием количества осадков, качества воздуха и температуры. Дизайн приложения включает новые модули карт и новые графические данные о погоде.

Операционная система будет доступна на смартфонах, которые получили поддержку iOS 14. Чтобы обновить iPhone, необходимо войти в настройки устройства и выбрать соответствующий пункт.

При этом Apple намерена позволить людям продолжать использовать iOS 14, если они не собираются обновляться до iOS 15. Устаревшая ОС продолжит получить небольшие обновления безопасности, но новые функции будут доступны только после обновления.