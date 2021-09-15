Apple представила новые iPhone 13

Компания Apple представила новое поколение смартфона iPhone — модели iPhone 13 и iPhone 13 mini, а также iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

По сравнению с двенадцатой серией дизайн iPhone 13 практически не изменился. Визуально новинку отличает иная архитектура основной камеры, два объектива которой расположены по диагонали. Кроме этого, уменьшены размеры «челки» на экране за счет другой фронтальной камеры.

Новый процессор A15 Bionic выполнен по нормам 5 нм техпроцесса, что позволило повысить его производительность. Производитель называет чип самым быстрым мобильным процессором. Также новинки получили экран Super Retina XDR, который стал на 28% ярче и поддерживает HDR10.

Новые смартфоны получили возможность записи видео с режимом «Киноэффект», он позволяет легко менять фокус во время съемки автоматически или вручную. Устройства поддерживают 5G. Кроме этого, увеличено время работы без подзарядки за счет сниженного энергопотребления.

IPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max также оснащаются новым процессором A15 Bionic. При этом они получили дисплей Super Retina XDR с функцией ProMotion, позволяющей обновлять изображение с частотой до 120 кадров в секунду.

Камеры устройств имеют телеобъектив с трехкратным оптическим приближением, сверхширокоугольный объектив с режимом макросъемки и широкоугольную камеру. Все объективы могут снимать в «Ночном режиме».

Стоимость нового iPhone 13 mini составит от 69 990 рублей, iPhone 13 — от 79 990 рублей, iPhone 13 Pro будет стоить от 99 990 рублей, а iPhone 13 Pro Max обойдется в 109 990 рублей. Продажи новой линейки стартуют 24 сентября.