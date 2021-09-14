Xiaomi разблокировала смартфоны жителей Крыма

Китайская компания Xiaomi отменила блокировку своих смартфонов в странах и районах, которые находятся под санкциями.

Представитель компании сообщил, что блокировка была «временной мерой» по борьбе с незаконным ввозом устройств, передает Global Times. По его словам, устройства блокировали на время расследования возможных случаев контрабанды.

Также китайский производитель подчеркнул, что решение заблокировать телефоны в таких странах и регионах, как Куба, Иран, Сирия, КНДР, Судан и Крым «не направлено против каких-то отдельных рынков».

Ранее в Сети появились массовые жалобы пользователей, которые сообщили, что производитель заблокировал их смартфоны Xiaomi. Все заблокированные проживали на территории Крыма, а также Ирана, Кубы, Сирии, Судана и КНДР.

Попавшие в список страны и регионы находятся под экспортными санкциями США. После блокировки пользователю сообщалось, что политика Xiaomi не разрешает продажу продукта или его предоставление на территории, на которой его пытались активировать.