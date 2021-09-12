Футбольные болельщики спасли сорвавшегося с трибуны кота

Болельщики в Майами растянули американский флаг и поймали
сорвавшегося с верхней трибуны кота.
Инцидент произошел во время футбольного матча между
командами университета Майами и Аппалачского университета. На кадрах видно, как
животное передними лапами цепляется за трос на верхнем ярусе стадиона, а затем
падает на флаг США, растянутый фанатами.
Поначалу кота пытались вытянуть люди с верхней трибуны,
приводит РИА слова одного из участников спасения Крейга Кромера.
Главный тренер команды хозяев встречи Мэнни Диас в шутку
пообещал дать коту стипендию.