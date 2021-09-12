Футбольные болельщики спасли сорвавшегося с трибуны кота

Болельщики в Майами растянули американский флаг и поймали сорвавшегося с верхней трибуны кота.

Инцидент произошел во время футбольного матча между командами университета Майами и Аппалачского университета. На кадрах видно, как животное передними лапами цепляется за трос на верхнем ярусе стадиона, а затем падает на флаг США, растянутый фанатами.

Поначалу кота пытались вытянуть люди с верхней трибуны, приводит РИА слова одного из участников спасения Крейга Кромера.

Главный тренер команды хозяев встречи Мэнни Диас в шутку пообещал дать коту стипендию.