НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Арбузы без косточек будет выращивать фермер в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
405 2
Фото: © instagram.com/arbuzzz_03

Фермер из Иволгинского района Бурятии Дмитрий Вихрев будет выращивать арбузы без косточек в следующем году, сообщил Sibnet.ru сам предприниматель.

Агроном и предприниматель живет в селе Оронгой, где занимается сельским хозяйством и выращивает арбузы под собственным брендом. В этом году он вырастил красные, желтые и белые арбузы.

«В следующем году добавим бескосточковые арбузы. Сорта пока подбираю. Вот белые и желтые арбузы — российские сорта», — сказал Вихрев.

Он отметил, что в следующем году планирует посадить около 3-4 гектаров арбузов, так как арбуз — «затратная» культура, и требует много ручного труда.

Еще по теме
Белые и желтые арбузы раскупили у фермера из Бурятии
Экс-помощник Горбачева назвал главную причину развала СССР
«Камамбер» и «Пьяную козу» из Томска признали лучшими сырами России
Власти нашли способ регулировать цены на сахар
смотреть все
Бурятия #Продукты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Аргали из Новосибирского зоопарка выпустили в горах Алтая
Арбузы без косточек будет выращивать фермер в Бурятии
Поединок россиянина Беспутина с мексиканцем состоится в Красноярске
Сибирский фестиваль бега пройдет в Новосибирске
Самое популярное
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Приоритет для игр: как работает геймерский роутер RT-X
«Играй и смотри» с Ростелеком на Sibnet.ru
Путин потрясен гибелью главы МЧС
Обсуждение (2)
Картина дня
Газ взорвался в жилом доме Липецкой области
Путин раскритиковал отмену лимита на футбольных легионеров
Центробанк снова повысил ключевую ставку
Зеленский посчитал возможной войну России и Украины
О самом главном
Что принесет первое новолуние осени?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

украина это террористическо-фашистское недогосударство!

ponhik78

Да нет, нам тогда лучше Хоккайдо забрать. Русские поселения там появились раньше японских.

velam

Так то Крым вернулся в Россию, Украинским он никогда не-был.

Alhazred

Шагай отсюда, аналитик мамкин)))
Sibnet.Ru