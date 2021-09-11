Арбузы без косточек будет выращивать фермер в Бурятии

Фермер из Иволгинского района Бурятии Дмитрий Вихрев будет выращивать арбузы без косточек в следующем году, сообщил Sibnet.ru сам предприниматель.

Агроном и предприниматель живет в селе Оронгой, где занимается сельским хозяйством и выращивает арбузы под собственным брендом. В этом году он вырастил красные, желтые и белые арбузы.

«В следующем году добавим бескосточковые арбузы. Сорта пока подбираю. Вот белые и желтые арбузы — российские сорта», — сказал Вихрев.

Он отметил, что в следующем году планирует посадить около 3-4 гектаров арбузов, так как арбуз — «затратная» культура, и требует много ручного труда.