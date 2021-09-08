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Хоккейная «Сибирь» одержала первую победу в сезоне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © hc_sibir, instagram.com/hc_sibir

Хоккейная команда «Сибирь» обыграла нижегородское «Торпедо» в третьей игре сезона чемпионата КХЛ со счетом 0:3.

Ворота «Сибири» защищал Харри Сятери, не пропустив ни одной шайбы от соперника. Счет команды открыли во втором периоде. Первый гол команде «Торпедо» забил Денис Голубев, когда «Сибирь» была в большинстве.

В третьем периоде в ворота нижегородцев отправились еще две шайбы — от Ника Шора и Тревара Мерфи.

Это третья игра для «Сибири» в сезоне и первая чистая победа. Сейчас у команды в копилке три очка (одно очко после проигрыша «Динамо» в овертайме). Следующую игру «Сибирь» проведет с нижнекамским «Нефтехимиком» 9 сентября.

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Новосибирск #Хоккей
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