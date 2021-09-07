Опубликовано видео с места убийства девочек в Кузбассе

Следственный комитет опубликовал кадры с места убийства двух школьниц в Киселевске и с задержанным по подозрению в совершении этого преступления — видео выложено на YouTube-канале ведомства.

Две десятилетние девочки ушли в понедельник в школу и не вернулись. Их нашли во вторник мертвыми в одном из домов. По подозрению в убийстве задержан 41-летний ранее судимый мужчина.

На кадрах, распространенных СК, показана работа следователей в заваленном хламом заброшенном доме, где были убиты девочки, и рядом с ним. Также со спины снят подозреваемый, которого ведут по коридору.

Подозреваемый отбыл срок за преступление, связанное с насильственными действиями сексуального характера. После освобождения из колонии он несколько раз нарушал условия надзора, сообщили несколько СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело расследуется по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетних). Максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы.