Россия заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпиады

Российская команда на Паралимпийских играх в Токио заняла четвертое место в общем медальном зачете.

В активе сборной России 36 золотых наград. Столько же медалей высшего достоинства и у команды США, но американцы обошли россиян и заняли в общем зачете третье место, так как выиграли больше серебряных медалей — 36 против 33 у российской команды.

В общей сложности российская команда завоевала 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград. Первое место в общем зачете заняли китайские спортсмены (95-60-51), второе — британцы (41-38-44), третье американцы (36-36-31).

России побила рекорд по количеству завоеванных медалей на Паралимпиадах, выиграв 118 наград. Команда превзошла достижение, которое было установлено на Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне — 102 медали (36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых).

Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио состоится 5 сентября.