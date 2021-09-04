Изобретен первый велосипед без цепи

Немецкая компания Schaeffler представила первый велосипед без цепи с системой Free Drive. Ключевым преимуществом новинки является отсутствие необходимости в передаточных элементах, которые усложняют конструкцию и снижают надежность.

Основой системы является небольшой генератор, размещенный в блоке между педалями. Велосипедист вращает педали и вырабатывает электричество, которое передается на заднее колесо по проводам.

Кроме этого, избыток выработанной генератором энергии сохраняется в аккумуляторе, который также подпитывает заднее колесо при необходимости. Такая схема исключает потребность в механических элементах вроде цепей.

Фото: © schaeffler.com

Система Free Drive продается производителям велосипедов комплектом, в который входят педальный генератор, аккумулятор, электродвигатель на 250 Вт, а также интерфейс. Подчеркивается, что она может использоваться в велосипедах любого типа.