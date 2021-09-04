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Изобретен первый велосипед без цепи

Источник:
The Verge
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Фото: © schaeffler.com

Немецкая компания Schaeffler представила первый велосипед без цепи с системой Free Drive. Ключевым преимуществом новинки является отсутствие необходимости в передаточных элементах, которые усложняют конструкцию и снижают надежность.

Основой системы является небольшой генератор, размещенный в блоке между педалями. Велосипедист вращает педали и вырабатывает электричество, которое передается на заднее колесо по проводам.

Кроме этого, избыток выработанной генератором энергии сохраняется в аккумуляторе, который также подпитывает заднее колесо при необходимости. Такая схема исключает потребность в механических элементах вроде цепей.

Фото: © schaeffler.com

Система Free Drive продается производителям велосипедов комплектом, в который входят педальный генератор, аккумулятор, электродвигатель на 250 Вт, а также интерфейс. Подчеркивается, что она может использоваться в велосипедах любого типа.

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Uynachalnica

И, что же ты, законодатель, до такого довел страну?

Яненко

Да нее.... не Москва, куда ей. Это сам Собянин всех кормит, просто он очень скромный.

Uynachalnica

Ох, уж эти сказки, ох, уж эти сказочники... (с)

Voland2

Он не законодатель, он массовка... Изображает оппозицию! Законодатель это ЕдимРоссию.
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