Красноярский девятиклассник приехал в школу за рулем

Подросток приехал 1 сентября в школу в «наглухо» тонированной «девятке», он купил машину за 55 тысяч рублей, сообщает УГИБДД по Красноярску.

Инспектор ГИБДД остановил для проверки «наглухо» тонированный автомобиль «ВАЗ-2109». За рулем оказался 17-летний подросток, приехавший на школьные занятия. Полицейским он пояснил, что приобрел автомобиль в августе за 55 тысяч рублей.



В отношении несовершеннолетнего водителя автоинспекторы составили административный материал за езду без прав, штраф составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. Также подростку придется оплатить штраф за чрезмерную тонировку.



Сотрудники ГИБДД проводят по данному факту проверку. Информация об инциденте передана в ПДН, решается вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности за ненадлежащий контроль.