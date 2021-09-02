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Продажа откровенных снимков девочки привлекла внимание СК

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Глава СК РФ Александр Бастрыкин лично проконтролирует расследование дела о размещении фотосессии несовершеннолетней девочки из Красноярска в интернете, сообщает ведомство. Мать девочки сама продает фотографии дочери-подростка, но, по ее словам, только приличные.

Одна блогер придала огласке историю о том, как мать девочки-подростка в Красноярске продает на различных сайтах фотографии девочки в откровенных позах и легкой одежде. Следователи проводят расследование. Бастрыкин поручил и.о. руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю представить доклад о комплексе проведенных следственных действий.

Мать девочки рассказала местным СМИ, что она продает фотографии дочери, но они вполне приличные, на них девочка занимается гимнастикой в спортивных плавках и топике. А обнаженные снимки продавал якобы, по ее словам, некий знакомый, который их украл.

«У меня есть доказательства по поводу слива этих фотографий. Это мои домашние фотографии. Их целенаправленно украл один человек. У меня была путаница с «Яндекс.Диском»», — сказала мать девочки «НГС.24».

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