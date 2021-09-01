Подсчитаны ежегодные расходы на личное авто

Владелец автомобиля в первый год после покупки потратит на машину порядка 300 тысяч рублей, подсчитал представитель компании «Авилон» Павел Червяков.

Расходы владельца авто — бензин, транспортный налог, страховка, зимняя резина и допоборудование. В первый год потребуется около 300 тысяч рублей, затем — 200-250 тысяч рублей при ежегодном пробеге в 20-25 тысяч километров, рассказал Червяков агентству «Прайм».

«Оценка, в основном, касается автомобилей премиальной категории. У непремиальных машин стоимость владения будет отличаться, но не очень значительно, так как основные параметры (расход топлива, цена техобслуживания, допоборудования), в принципе, сопоставимы», — отметил он.

По его данным, допоборудование — коврики, брызговики, защита картера — стоит порядка 150 тысяч рублей для авто премиум-класса. Плановое техническое обслуживание, например, на Volvo, стоит 25-27 тысяч рублей в год или каждые 20 тысяч километров пробега. ОСАГО обойдется в 3-25 тысяч рублей.

Ежедневная статья расходов — это топливо. Расход у всех машин разный, в среднем автомобили расходуют порядка 10 литров на 100 километров. Если умножить приблизительную стоимость бензина АИ 95 (50 рублей) на 10, то мы получим 500 рублей на 100 километров, подсчитал эксперт.