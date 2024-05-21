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Wildberries начал продажи автомобилей Lada

Источник:
Sibnet.ru
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Продажи автомобилей Lada стартовали на маркетплейсе Wildberries, на первом этапе их могут купить жители Волгоградской области, сообщили пресс-службы завода и онлайн-ретейлера.

Финальная цена автомобиля на Wildberries известна заранее. Договор купли-продажи подписывается и передается покупателю перед выдачей автомобиля. На машины действует гарантия официального дилера — три года или 100 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше.

Сейчас на маркетплейсе в том числе присутствуют Vesta SW Cross 1.8 AT за 1,94 миллиона рублей, Niva Travel Classic за 1,27 миллиона рублей, Granta Sportline за 1,33 миллиона рублей.

«Прямо сейчас формируется новый тренд — покупатели готовы приобретать автомобили в привычной для них онлайн-среде. Wildberries хочет возглавить эту тенденцию», — отметила гендиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук.

АвтоВАЗ планирует присутствие в городах-миллионниках и разработку специальных условий покупки авто, заявил вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин.

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