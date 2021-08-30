Видео с шашлыком на дороге в Туве собрало штрафы вместо лайков

Блогеры пожарили шашлыки прямо на дороге в Кызыле, им грозят штрафы за нарушение ПДД и пожарной безопасности, сообщает УГИБДД МВД по Республике Тыва.

Видео, опубликованное в Instagram, вызвало возмущение граждан. «Для съемки клипа местные певцы и музыканты Сылдыс Сендаа, Амит, Айран Тюлюш и Сулдем Монгуш выбрали неуместную локацию и в нарушение действующего законодательства, устроили пикник с мангалом и кальяном на проезжей части оживленной улицы Кочетова», — говорится в сообщении.



Один из организаторов Сылдыс Сендаа фигурирует в базе данных как нарушитель ПДД РФ, тем не менее с целью привлечения внимания большего количества подписчиков в соцсетях 30-летний мужчина продолжает преступать закон. Прошлым летом он привлекался сотрудниками ГИБДД к административной ответственности за организацию эпатажного проезда в надувном бассейне на прицепе автомобиля «Хонда Степ WGN» в центре столицы Тувы.



На этот раз указанным лицам грозит штраф в размере 1 тысячи рублей за нарушение ПДД РФ, повлекшее создание помех в движении транспортных средств по части 1 статьи 12.30 КоАП РФ.



Также в действиях водителя установлен факт умышленного создания помех в дорожном движении по статьи 12.33 КоАП РФ, за который предусмотрен штраф в размере 5 до 10 тысяч рублей. Также блогерам грозит штраф до 3 тысяч рублей за нарушение пожарной безопасности.

