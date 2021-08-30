Жителям Забайкалья грозит дефицит газа

Правительство Забайкальского края попросило министра энергетики РФ Николая помочь с поставкой сжиженного углеводородного газа в регион.

По словам замглавы краевого министерства ЖКХ Александр Суханюк, «Газпром» прекратил поставки сырья на завод в Сургуте, в связи с чем образовался дефицит сжиженного углеводородного газа на рынке. Произошло это в связи с аварий на заводе в Новом Уренгое в начале августа.

«Мы обратились к федеральным властям с просьбой оказать содействие в вопросе поставки газа с заводов ПАО "Газпром" и ПАО "НК "Роснефть" для обеспечения бытовых нужд забайкальцев», —сказал Суханюк.

В связи со сложившейся ситуацией ОАО «Читаоблгаз» не имеет возможности приобрести газ в необходимом количестве и вынуждено ввести ограничение для заполнения групповых резервуарных установок в Чите.