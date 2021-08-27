Правительство выделит миллиард на экологию Омска после жалобы Путину

Правительство РФ выделит более миллиарда рублей на улучшение качества воздуха в Омске, сообщила пресс-служба администрации Омской области.

На ежегодной прямой линии в июне к президенту РФ Владимиру Путину обратился омич с жалобой на качество воздуха, на что тот сказал, что омичам «не позавидуешь».

В четверг в Омске с рабочим визитом по вопросам экологии побывала вице-премьер Виктория Абрамченко, она посетила закрытую свалку и промышленные объекты.

«На мероприятия по улучшению качества воздуха в городе правительство выделяет 1 миллиард 200 миллионов рублей», – сказано в сообщении администрации региона.