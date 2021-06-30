Путин оценил «незавидную» омскую экологию

Житель Омска на ежегодной прямой линии в среду, 30 июня, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с вопросом об экологии, на что тот сказал, что омичам «не позавидуешь».

Сибиряк прислал вопрос по видеосвязи. Он обратил внимание президента на то, что в 2018 году Омск вошел в 12 городов проекта «Экология — чистый воздух», но изменений никто не почувствовал.

«Нас как травили угольной сажей, формальдегидом или хлороводородом, так до сих пор эти превышения и фиксируются. У нас плохая статистика по легочным заболеваниям. По заболеваниям дыхательных путей, онкологии. Мы обращаемся к вам за помощью, чтобы вы повлияли на предприятия, которые игнорируют майские указы и на всю систему, чтобы мы все таким смогли вздохнуть полной грудью и перестали жить в газовой камере», – сказал омич.

Путин ответил, что экологическая ситуация в Омске складывалась десятилетиями, и не в результате действия правительства РФ, а результате работы предприятий, ЖКХ и транспорта. Он сказал, что снижение вредных выбросов ожидается к 2024 году

«Я прекрасно отдают себе отчет в том, что жить в таких условиях – не позавидуешь. Тем не менее, работа идет», – добавил президент.

Он также пояснил, что сейчас местные власти могут сформулировать заявку на работу по мусорным полигонам, но они сделали это только по двум из шести существующих.

«На это власти должны обратить внимание и работу ускорить. Также у вас работает крупный НПЗ. Сейчас дорабатывается вопрос, чтобы к 2023 году 50% этой свалки переработать. Почему только 50% – здесь нужно действовать аккуратно, чтобы не разворотить свалку, и она не создала больше проблем, чем существует», – также сказал Путин.