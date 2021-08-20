Microsoft обновит легендарную программу Paint

Компания Microsoft обновит системное приложение Paint в операционной системе Windows 11. В частности, легендарная программа получит новую панель команд и поддержку темного режима.

Использовать инструменты станет намного удобнее благодаря упрощенному выбору шрифтов и эффектов. В частности, для выбора шрифтов программа теперь использует плавающее окно, позволяющее указать размер и другие характеристики.

Microsoft Paint также преобразится благодаря фирменным элементам дизайна Windows 11. Кроме этого, приложение оптимизировано — как для сенсорных, так и для обычных устройств. В ближайшее время программа станет доступна участникам программы Windows Insider.

Это первое крупное обновление Paint за много лет. Ранее Microsoft даже планировала полностью удалить классический Paint из Windows 10, однако через некоторое время компания передумала — приложение решили оставить и модернизировать.