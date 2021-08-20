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Погоду на выходных в Забайкалье определит циклон

Источник:
Sibnet.ru
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Мужчина под зонтом
Фото: © Pexels / Pixabay License

Циклон, определяющий погоду Забайкалья на протяжении рабочей недели, сохранит свое влияние и в выходные дни, сообщила пресс-служба регионального правительства.

На протяжении субботы и воскресенья по краю пройдут дожди различной интенсивности, в утренние часы будут отмечаться туманы. Порывы ветра днем усилятся до 13 метров в секунду.

В субботу температура ночью в большинстве районов края будет держаться на отметке 7-12 градусов тепла, но местами опустится до 2 градусов. Днем 18-23 градуса выше нуля, при облачности 13-18 тепла.

В воскресенье местами ожидаются кратковременные дожди, а днем по западной половине края пройдут ливни. Температура ночью будет держаться на отметках 7-12 градусов. Днем будет теплее, чем в субботу — от 20 до 25 градусов выше нуля.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе неустойчивый характер погоды на территории Забайкалья сохранится.

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