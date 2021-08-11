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Винер-Усманова захотела возвращения Алины Кабаевой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/center_viner

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что хотела бы увидеть олимпийскую чемпионку 2004 года Алину Кабаеву в качестве консультанта или тренера национальной команды.

Кабаева начала выступать за сборную России в 1996 году. Она — многократная чемпионка Европы, двукратная абсолютная чемпионка мира, олимпийская чемпионка 2004 года в Афинах, бронзовый призер Олимпиады в Сиднее. Завершила карьеру в 2007 году. Сейчас занимает пост председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» и возглавляет совет директоров ЗАО «Спорт-Экспресс».

«Хотела бы, чтобы она дальше продолжала (выступать), но вот так сложилось. Мечтаю, чтобы она вернулась — как консультант, как тренер, как кто-нибудь. Хочется видеть ангельскую голливудскую улыбку», — сказала Винер-Усманова в интервью РИА Новости.

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