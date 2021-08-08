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ОКР потребовал ответа за судейство художественной гимнастики в Токио

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Олимпийский комитет России

Олимпийский комитет России обратился к руководству Международной федерации гимнастики (FIG) по поводу судейства на Олимпийских играх в Токио, сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

«Теперь ждем ответа от международной федерации», — цитирует РИА Новости Позднякова.

На Олимпиаде в Токио россиянки впервые с 1996-го остались без золотой медали в личном многоборье по художественной гимнастике. Дина Аверина завоевала серебро, набрав 107,650 балла. Израильтянка Линой Ашрам во время заключительного выступления уронила ленту, но стала первой с результатом 107,800.

Сама Дина Аверина назвала судейство несправедливым. По ее словам, уже в первом из четырех видов многоборья ей занизили оценку, а дальше «пошло-поехало». Спортсменка заявила, что считает себя победителем.

По словам президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой, судейство на Играх в Токио — это диверсия.

«Россию убирают по всем статьям», — сказала она. Как считает Винер-Усманова, сегодняшняя работа судей говорит о том, что художественная гимнастика изживает себя как вид спорта.

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