Серебряная призерка Олимпиады из Бурятии вышла замуж

Лучница Светлана Гомбоева, завоевавшая серебряную медаль в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио, вышла замуж. Пост о состоявшемся бракосочетании она выложила на своей странице в Instagram.

«07.08.2021. Без лишних слов. Я тебя люблю», — подписала она фотографию. На снимке она стоит с молодым человеком возле Дворца бракосочетания.

В личном турнире Гомбоева не прошла в 1/16 финала, проиграв представительнице Нидерландов Габриэле Шлоссер со счетом 5:6.

За серебряную медаль на Олимпиаде Гомбоева получит двухкомнатную квартиру, единовременную, а также пожизненную ежемесячную выплату, сообщала ранее пресс-служба Минспорта Бурятии.