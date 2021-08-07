Россия проиграла золото Олимпиады в художественной гимнастике

Дина Аверина стала серебряным призером олимпийского турнира по художественной гимнастике в личном многоборье на Играх в Токио, сборная России осталась без золота в данной дисциплине впервые с 1996 года.

В сумме четырех видов многоборья Дина Аверина получила оценку 107,650 балла, олимпийской чемпионкой стала Линой Ашрам из Израиля с результатом 107,800. Бронзовая медаль досталась Алине Горносько из Белоруссии.

Сестра Дины Арина Аверина шла перед последним видом программы на третьем месте, но в ходе упражнения с лентой ей пришлось сменить гимнастический снаряд, из-за чего она получила оценку 19,550. В итоге россиянка заняла четвертое место.

Россия подавала протест по баллам Дины Авериной после упражнений с лентой, но судьи не стали менять оценку. На счету сборной России 64 медали в командном зачете на Олимпиаде в Токио: 17 золотых, 25 серебряных и 22 бронзовые.