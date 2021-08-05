WhatsApp признали самым опасным мессенджером

Популярный мессенджер WhatsApp является самым опасным — согласно данным «Лаборатории Касперского», на него приходится 83% всех фишинговых атак в Рунете. На втором месте Viber, у которого всего лишь 10%.

Специалисты «Роскачества» отмечают, что основные типы фишинговых сообщений в WhatsApp типичны: например, пользователей убеждают кликнуть на ссылку, обещая рассказать про новые выплаты от государства или установить новую версию программы.

Кроме этого, у взломщиков популярны сообщения якобы от WhatsApp или Facebook о необходимости ввести свои данные или забрать несуществующий приз. В результате доверчивые пользователи теряют деньги или приватные сведения.

Чтобы избежать ущерба, эксперты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, а также никогда не устанавливать приложения, ссылка на которые пришла в любом из чатов WhatsApp.